Зеленский: Украина – не Афганистан, в 2014-м мы были одни и Россия не смогла захватить нас

Украина с 2014-го года не позволяет России оккупировать себя, поэтому некорректно сравнивать ее с Афганистаном. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, который спросил, беспокоится ли он, что США оставят Украину, так же как они оставили Афганистан.

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"Во-первых, я считаю, что некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", – сказал Зеленский.

Закария напомнил Зеленскому слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который заявил, что Украина должна понимать, что США оставят Киев, так же как они оставили Кабул.

Зеленский в свою очередь напомнил журналисту о 2014 годе, когда Украина оказалась одна против российских оккупантов, никто не поддерживал ее, у украинцев не было зарубежной военной техники, только своя, не было иностранных военных – только граждане Украины.

"У нас поднялась волна волонтеров, добровольческие батальоны – люди, которые объединились, чтобы, как граждане, защитить свою страну. Больше никого не было. Так что ни за четыре дня, ни за восемь лет Россия не смогла захватить нас. Российская армия – не армия Талибана, это одна из самых сильных армий в мире. Но мы отстаиваем свою государственность и независимость своей экономики… Что значит – уйти из Украины? Я считаю, что наоборот, США должны увеличивать свое присутствие в Украине", – сказал Зеленский.

19 августа Патрушев заявил, что после вывода войск США из Афганистана и быстрого падения правительства в этой стране, "то же ждет и Украину".

1 сентября Украина и США сделали заявление о стратегическом партнерстве.

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Наталия Медведева

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