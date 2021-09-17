Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: что в нем

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В первой части бюллетеня изложены итоги оборонной реформы 2016-2020 годов и основные результаты оборонного осмотра.

Во второй части бюллетеня определены основные направления реализации военной политики Украины, перспективная модель ВСУ и других составляющих сил обороны, изложены стратегические цели развития сил обороны на период до 2025 года.

Согласно бюллетеню, военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

- обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах госграницы, предотвращения военных конфликтов с любыми иностранными государствами;

- планирование всеобъемлющей обороны с разработкой плана обороны Украины, стратегического плана применения ВСУ;

- приобретение центральными органами исполнительной власти, другими госорганами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации;

- развитие способностей сил обороны в контексте подготовки к ведению всеобъемлющей обороны Украины, их всестороннее обеспечение;

- внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств – членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности.

В документе определена перспективная модель ВСУ и других составляющих сил обороны.

Достижение перспективной модели будет осуществляться путем имплементации пяти стратегических целей:

1) эффективный оборонительный менеджмент и система объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ, которые осуществляются на принципах демократического гражданского контроля, других принципах и стандартах НАТО;

2) профессиональный и мотивированный личный состав сил обороны, подготовленный военный резерв поддерживаются эффективными прозрачными системами кадрового менеджмента, военного образования и науки, здравоохранения и социальной защитой;

3) современное вооружение и военная (специальная) техника, обеспечивающая выполнение задач ВСУ, другими составляющими сил обороны, в частности совместно с соответствующими структурами государств – членов НАТО,

4) развитая военная инфраструктура, объединенная логистика и достаточные запасы материальных средств, действенная система медицинского обеспечения, которые отвечают потребностям ВСУ, других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии против Украины;

5) интегрированные оперативные (боевые и специальные) способности сил обороны, которые обеспечивают сдерживание, устойчивость и отпор вооруженной агрессии против Украины, противодействие гибридным угрозам.

По каждой цели развития сил обороны определены задачи и перечень мероприятий для ее достижения. Мероприятия и необходимые финансовые ресурсы будут детализированы в государственной целевой программе развития ВСУ до 2026 года.

25 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии военной безопасности Украины.

20 августа на заседании СНБО был представлен Стратегический оборонный бюллетень.

Вадим Ребрина

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