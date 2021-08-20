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Данилов рассказал о принятых сегодня решениях СНБО

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 20:02
Данилов рассказал о принятых сегодня решениях СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Кроме введения санкций на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны был принят еще ряд решений. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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- Внедрение национальной системы стойкости. Это система, по словам Данилова, которая позволит Украине реагировать на существующие угрозы по стандартам НАТО и мировым стандартам. Разработана соответствующая концепция.

- Вопрос о стратегическом оборонном бюллетене. "Речь идет о ряде документов стратегического планирования нашей оборонной сферы", – сказал Данилов.

- Вопрос о развитии ракетного вооружения до 2031 года. Рассматривался в тайном режиме. По словам, Данилова обсуждение сопровождали бурные дискуссии. "Единственное, что могу сказать, это то, что до 31-го года мы должны потратить на эту программу более 200 млрд грн. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они предоставлять вооружение", – сказал Данилов. По его словам, Рада рассмотрит изменения в бюджет этого года, чтобы уже сейчас на ракетное вооружение было выделено 3,3 млрд грн.

- Развитие военно-морских сил. Этот вопрос также рассматривался в тайном режиме. На приобретение оборудования для ВМС необходимо 960 млн грн. Рада и Кабмин рассмотрят соответствующие изменения в госбюджет.

- Возвращение в госсобственность предприятия Черкассыгаз. СНБО считает, что предприятие было приватизировано незаконно.

- Вопрос угроз работе объектов инфраструктуры в авиационной отрасли. Кабмину поручили в течение месяца принять необходимые меры для безопасного и бесперебойного функционирования такой инфраструктуры.

- Принято протокольное решение поручить всем местным администрациям провести проверку объектов, которые подпадают под закон об охране культурного наследия. На ближайшем заседании СНБО эти документы будут рассмотрены. "Сегодня есть юридический вопрос, чтобы все разрушенное было возвращено в первозданный вид, и мы обязательно будем этого добиваться", – сказал Данилов.

На своем сегодняшнем заседании СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. 

Вадим Ребрина
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санкции снбо Черкассыгаз Алексей Данилов
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