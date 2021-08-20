СНБО ввел санкции против Шария, Гужвы и "Страны", Деркача и граждан РФ

На своем сегодняшнем заседании СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На заседании приняты санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда лиц, которые были под санкциями США.

Также вводятся санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц. "В этом списке еще два лица, которые непосредственно аффилированы с Гужвой и занимаются противоправной деятельностью", – сказал Данилов.

Кроме того, санкции вводятся против Аллы Бондаренко (мать Ольги Шарий), Ольги Шарий, Анатолия Шария.

Полный пакет санкций введен также против Галины Солнцевой, Любови Лукашиной, ООО Ласмак, ООО Маджери, ООО Смарт медиа сеть.

Кроме того дополнительно введены санкции против главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина, который сейчас регистрирует медийные ресурсы на территории оккупированного Донбасса.

Об основаниях санкций против Гужвы Данилов сказал, что они приняты на основании документов СБУ.

В СБУ сообщили, что вынесли на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудникам разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

СНБО принял решение о санкциях против четырех лиц, в числе которых Анатолий и Ольга Шарий, а также Игорь Гужва. Также санкции вводятся против четырех компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются указанными лицами и ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из оккупированного Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, по предложению СБУ, санкции применят к шести физлицам и одному юридическому лицу – Следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю, причастному к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Также санкции коснулись шести физлиц и трех компаний, которые являются "частью сети иностранного влияния, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем". Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

20 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена, который тогда был кандидатом в президенты от Демпартии. Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.

10 сентября в США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в выборы и ввели санкции против него.

11 января 2021 года США ввели санкции против депутата Александра Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.