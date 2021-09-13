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Зеленский: США должны усилить свое присутствие в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 07:11
Зеленский: США должны усилить свое присутствие в Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

США должны усилить свое присутствие в Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

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Разговор шел о выводе войск США из Афганистана и рисках на этом фоне для Украины. Зеленский заверял, что Украина – не Афганистан, поскольку в 2014-м одна остановила Россию.

"Мы отстаиваем нашу государственность – и это то, почему мы независимы настолько, насколько это возможно от любой экономики. Я говорил президенту (США, – ред.) Байдену в частности о возможном уходе из Украины. Что это значит покинуть Украину? Я считаю, что наоборот – США должны усилить свое присутствие в Украине", – сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, встреча с Байденом в Вашингтоне была очень мощной.

"Мы были в списке приоритетных стран, с которыми встретился Байден. Это значит, что мы – приоритет для США. И мы благодарны за это. Это большой сигнал, но после сигнала мы ожидаем действий", – подытожил президент.

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Марк Сировой
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