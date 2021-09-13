Зеленский: США должны усилить свое присутствие в Украине
США должны усилить свое присутствие в Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.
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Разговор шел о выводе войск США из Афганистана и рисках на этом фоне для Украины. Зеленский заверял, что Украина – не Афганистан, поскольку в 2014-м одна остановила Россию.
"Мы отстаиваем нашу государственность – и это то, почему мы независимы настолько, насколько это возможно от любой экономики. Я говорил президенту (США, – ред.) Байдену в частности о возможном уходе из Украины. Что это значит покинуть Украину? Я считаю, что наоборот – США должны усилить свое присутствие в Украине", – сказал Зеленский.
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По словам Зеленского, встреча с Байденом в Вашингтоне была очень мощной.
"Мы были в списке приоритетных стран, с которыми встретился Байден. Это значит, что мы – приоритет для США. И мы благодарны за это. Это большой сигнал, но после сигнала мы ожидаем действий", – подытожил президент.
- 1 сентября Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. По словам Кулебы, Байден начал разговор с Крымской платформы.
- Встреча в Белом доме длилась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. После встречи была опубликована общая декларация Украины и США о стратегическом партнерстве.
- Зеленский заявил, что с Байденом был "нормальный мужской разговор" и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
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