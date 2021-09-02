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Для присутствия солдат США в Украине нет "никаких преград": Резников о военных базах

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 12:51
Для присутствия солдат США в Украине нет
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

США могут обеспечить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО).  И никаких преград для увеличения присутствия американских военных в Украине нет. Но речь не о военных базах. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинская сухопутная армия – одна из лучших в Европе. "Но мы утратили время по авиации, по противовоздушной обороне. Это то, чего нам сейчас не хватает. И это то, что нужно усиливать", – считает он.

"Почему мы берем Bayraktar? Потому что это прорыв в Турции. Мы свои пока не строим. Хотя Нептуны на параде меня вдохновили", – отметил он.

Сегодня у США – современные передовые технологии, в том числе ПВО, напомнил Резников: "Это особенно важно с учетом угрозы из Крыма. Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, абсолютно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане разных средств ПВО".

Комментируя свое заявление о том, что Украина готова разместить у себя войска США, Резников сказал: "Это уже вопрос того, в каком качестве они нам там нужны. С точки зрения обучения, тренировки, организации".

Он добавил, что некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы: "Вот как раз для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию".

Резников уточнил, что американские военные и сейчас присутствуют в Украине. На параде ко Дню независимости, напомнил он, по Крещатику прошли военные с американским, британским, шведским, грузинским, литовским флагами.

"Все они – реальные военные, которые на законных основаниях находятся в Украине. На тренировочных полигонах, передают нам свой опыт. Поэтому никаких юридических преград для увеличения присутствия военных США я не вижу", – отметил министр.

Читайте полный текст: Интервью | Алексей Резников: Мир меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки

Валерия Кондратова
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Алексей Резников система ПВО Patriot ПВО США военные базы США война с россией
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