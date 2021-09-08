Зеленский готовится к еще одному визиту в США

Президент Владимир Зеленский планирует принять участие в общих дебатах и заседании высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которые состоятся в Нью-Йорке, США, в конце сентября. Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Действительно готовим визит президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позже", – сказал он.

На сайте ООН говорится, что общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи ООН состоятся 21-27 сентября.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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Вадим Ребрина

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