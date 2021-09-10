"Мир рискует ничего не понять". Зеленский раскритиковал политику богатых стран в пандемию

Президент Владимир Зеленский раскритиковал поведение влиятельных и богатых стран во время пандемии коронавируса и усомнился, что мир "усвоил урок" этого глобального кризиса. Такие мысли он озвучил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

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По его мнению, мир "провалил экзамен" в 2020-2021 годах, хоть и получил необходимые знания для правильных выводов.

LIGA.net приводит основное из его обращения к другим странам.

"Усвоил ли (мир) урок полностью? Я, честно говоря, не уверен. <...> Мне кажется, вирус доказал: каждый сам за себя. Он показал, что равенство стран – это одно, а распределение вакцин – другое. Ковид показал, что есть "более важные" жизни и "менее важные", показал роль и ценность маленьких стран, которые, скажем так, "не в клубе", не "great". Ковид сказал таким то, что стесняются сказать политики и дипломаты: вот ваше место. И у маленьких стран очень маленькие шансы выжить, если на планете реально начнутся большие проблемы. Далеко не факт, что тогда помогут и спасут. Все страны – не равные, и ковид точно это показал. <...> Я не врач и ставить диагноз рановато, но, мне кажется, мир рискует ничего не понять после COVID-19", – сказал Зеленский.

Как выразился президент, мир может преодолеть нынешнюю пандемию, но "коллективный иммунитет" в плане единения не получит, так как каждая страна "решает все сама по себе", а не сообща.

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Зеленский посетовал, что политические заявления и разговоры о единении – "лишь декларации, потому что единый мир – он сегодня такой только в Facebook", и закончиться все может тем, что "все будут против всех".

"Когда все публикуют слова поддержки, все сочувствуют Афганистану или Украине, против которой ведет войну Россия, это – не реальность, это виртуальная реальность", – добавил он.

По словам президента, коронавирус уравнял всех – богатых и бедных, с ядерным оружием и без него.

"Он показал миру: вы все одинаковые. Так что объединяйтесь, потому что новые уроки будут страшнее", – добавил Зеленский.

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Евгений Пилипенко

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