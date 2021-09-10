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Зеленский о "расколе" в Украине: Посмотрим, сможем ли мы не развалить государство изнутри

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 11:32
Зеленский о
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Президент Владимир Зеленский переживает, что существующий "информационный раскол" может привести к разрушению Украины "изнутри". Свои соображения он озвучил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

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Глава государства говорит, этот самый информационный раскол – он проходит в оценках политики России, Китая, США и других стран относительно Украины. "Единства нет в информационном поле", – считает он.

По словам Зеленского, "с одной стороны, это свобода слова и демократия", а с другой – "самый сильный удар по независимости и демократии" в Украине.

"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри – это... увидим", – сказал он.

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Он также посетовал, что часть граждан "хочет, как было в СССР". При этом президент отметил, что многие все же побывали в развитых странах Запада – и теперь хотят, чтобы Украина также стала европейской страной.

"Говорят – мы хотим так жить, хотим так работать. Ну, мало кто так говорит, говорят: "Мы хотим так отдыхать". Но, тем не менее...", – сказал Зеленский.

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Евгений Пилипенко
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