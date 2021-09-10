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Кулеба: Если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 10:51
Кулеба: Если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Если Украина откажется от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время выступления в Верховной Раде сегодня, 10 сентября 2021 года.

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"Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность эффективно и безапелляционно защищать национальные интересы", – заявил Кулеба.

По словам Кулебы, деоккупация Крыма будет приоритетом международной политики Украины, его собственной работы и работы МИД, пока Крым не будет возвращен.

Оккупацию Крыма Кулеба назвал тестом, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в ХХІ веке.

Ответ на вопрос, будет ли определять судьбу миллионов людей и стран грубая военная сила и международно-правовой нигилизм, или международное право и глобальное сотрудничество, должны дать не только в Киеве, а и в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, других мировых столицах, уверен Кулеба.

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Денис Юдин
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верховная рада деоккупация Крыма Крым дмитрий кулеба
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