Кулеба: Если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет
Если Украина откажется от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время выступления в Верховной Раде сегодня, 10 сентября 2021 года.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность эффективно и безапелляционно защищать национальные интересы", – заявил Кулеба.
По словам Кулебы, деоккупация Крыма будет приоритетом международной политики Украины, его собственной работы и работы МИД, пока Крым не будет возвращен.
Оккупацию Крыма Кулеба назвал тестом, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в ХХІ веке.
Ответ на вопрос, будет ли определять судьбу миллионов людей и стран грубая военная сила и международно-правовой нигилизм, или международное право и глобальное сотрудничество, должны дать не только в Киеве, а и в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, других мировых столицах, уверен Кулеба.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина. LIGA.net вела хронику этого события.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было
Комментарии