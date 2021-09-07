Впервые с 2020 у Зеленского положительное доверие. Но 48% ему не доверяют – Рейтинг

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому выросло на 5%, ему доверяют 50% украинцев. Впервые с июня 2020 года доверие к президенту превысило недоверие. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале сентября.

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На начало сентября рейтинг доверия к украинским политикам выглядит так (в скобках – рейтинг на конец июля):

1. Владимир Зеленский: 50% доверяют, 48% не доверяют (45% – 52%);

2. Дмитрий Разумков: 29% доверяют, 34% не доверяют, 33% не слышали о нем (–);

3. Петр Порошенко: 26% доверяют, 71% не доверяют (26% – 72%);

4. Юлия Тимошенко: 26% доверяют, 72% не доверяют (31% – 68%);

5. Юрий Бойко: 23% доверяют, 58% не доверяют (27% – 57%);

6. Денис Шмыгаль: 17% доверяют, 46% не доверяют, 30% не слышали о нем (16% – 51% – 28%);

7. Виктор Медведчук: 15% доверяют, 71% не доверяют (18% – 70%).

Группа Рейтинг опубликовала данные о сравнении динамики доверия к Зеленскому, Порошенко и Виктору Януковичу за 28 месяцев президентской каденции (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

На конец июля по опросу Центра Разумкова Зеленскому доверяли 32,6% украинцев.

В августе по опросу Центра Разумкова 48% украинцев считали, что Зеленский должен уйти в отставку.

Денис Юдин

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