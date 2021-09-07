UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые с 2020 у Зеленского положительное доверие. Но 48% ему не доверяют – Рейтинг

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 12:45
Впервые с 2020 у Зеленского положительное доверие. Но 48% ему не доверяют – Рейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Lecocq/EPA)

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому выросло на 5%, ему доверяют 50% украинцев. Впервые с июня 2020 года доверие к президенту превысило недоверие. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале сентября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На начало сентября рейтинг доверия к украинским политикам выглядит так (в скобках – рейтинг на конец июля):

1. Владимир Зеленский: 50% доверяют, 48% не доверяют (45% – 52%);

2. Дмитрий Разумков: 29% доверяют, 34% не доверяют, 33% не слышали о нем (–);

3. Петр Порошенко: 26% доверяют, 71% не доверяют (26% – 72%);

4. Юлия Тимошенко: 26% доверяют, 72% не доверяют (31% – 68%);

5. Юрий Бойко: 23% доверяют, 58% не доверяют (27% – 57%);

6. Денис Шмыгаль: 17% доверяют, 46% не доверяют, 30% не слышали о нем (16% – 51% – 28%);

7. Виктор Медведчук: 15% доверяют, 71% не доверяют (18% – 70%).

Группа Рейтинг опубликовала данные о сравнении динамики доверия к Зеленскому, Порошенко и Виктору Януковичу за 28 месяцев президентской каденции (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Петр Порошенко опрос юлия тимошенко группа рейтинг доверие юрий бойко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 