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Доверие к Зеленскому с июня снизилось на 8% – опрос центра Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 16:25
Доверие к Зеленскому с июня снизилось на 8% – опрос центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Loos/EPA)

Рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому снизился по сравнению с июнем на 8%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце июля – начале августа Центром Разумкова.

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Баланс доверия у всех политиков, представленных в опросе, отрицательный (в скобках – данные опроса Центра Разумкова на конец июня):

1. Владимир Зеленский: доверяют 32,6% (41%), не доверяют 61% (50,9%).
2. Дмитрий Разумков: доверяют 32,4% (32,4%), не доверяют 49% (48,2%);
3. Виталий Кличко: доверяют 25,6%, не доверяют 64,2%;
4. Владимир Гройсман: доверяют 22,2%, не доверяют 67,6%;
5. Сергей Притула: доверяют 21,8%, не доверяют 34,7%;
6. Юлия Тимошенко: доверяют 19,9% (14,4%), не доверяют 72,2% (79,2%);
7. Юрий Бойко: доверяют 17,8% (22,4%), не доверяют 73% (67,4%);
8. Петр Порошенко: доверяют 17,6% (16,9%), не доверяют 75,5% (77%);
9. Арсен Аваков: доверяют 15,1% (12,6%), не доверяют 73% (76,6%);
10. Вадим Рабинович: доверяют 14,3%, не доверяют 73,9%;
11. Виктор Медведчук: доверяют 12,2%, не доверяют 77,8%;
12. Алексей Данилов: доверяют 11,9%, не доверяют 43,3%;
13. Денис Шмыгаль: доверяют 10,6% (11,9%), не доверяют 59,1% (60,9%);
14. Андрей Ермак: доверяют 10,3% (6,9%), не доверяют 58,5% (50,5%);
15. Ирина Венедиктова: доверяют 8,7% (8,2%), не доверяют 60,9% (49,5%);
16. Кира Рудик: доверяют 6,7%, не доверяют 43,9%;
17. Денис Монастырский: доверяют 5,8%, не доверяют 33,7%.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2019 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%. Заказчик опроса не давал согласие на открытие информации о нем, сообщили LIGA.net в Центре Разумкова.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Петр Порошенко опрос юлия тимошенко рейтинг доверия юрий бойко центр Разумкова
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