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Почти 50% украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок – Центр Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 12:03
Почти 50% украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок – Центр Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

48% граждан Украины негативно относятся к тому, чтобы Владимир Зеленский повторно баллотировался на пост президента на следующих выборах. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

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21,9% опрошенных заявили, что отнеслись бы к этому положительно, еще 18,5% – безразлично. 11,6% респондентов затруднились дать ответ.

По результатам опроса, 33,7% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% ответили, что относятся к нему "преимущественно положительно". 28,7% украинцев испытывают к президенту "в равной степени негативные и позитивные" эмоции, еще 13,9% ˗ не питают никаких каких эмоций к Зеленскому.

Социологи выяснили, что 53,9% опрошенных считают, что Зеленский обладает низким уровнем компетентности и профессионализма как президент. 19,0% украинцев высоко оценивают его уровень компетентности.

Также 47,5% респондентов считают, что особенности характера, волевые и моральные качества Зеленского в большей степени не соответствуют его должности. 17,6% считают наоборот, 27,5% – не смогли дать точного ответа.

42,2% опрошенных оценивают результаты деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативно, 13,9% – преимущественно положительно, а у 39,8% смешанные оценки.

У 39,5% украинцев негативные ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского-президента. Только у 18,9% положительные ожидания. 32,3% имеют смешанные ожидания.

Сообщается, что по сравнению с первым исследованием оценка президента среди жителей центрального региона Украины значительно улучшилась. Однако к нему стали хуже относится на юге и востоке страны.

Опрос проведен 29 июля–4 августа 2021 методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2019 человек от 18 лет и старше по всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность в пределах 2,3%. В Центре Разумкова в комментарии LIGA.net сообщили, что это собственное исследование социологов. Заказчика оно не имеет.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский опрос центр Разумкова
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