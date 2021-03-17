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Почти у 40% украинцев – негативные эмоции к Зеленскому-президенту: опрос Центра Разумкова

17.03.2021, 13:29
Почти у 40% украинцев – негативные эмоции к Зеленскому-президенту: опрос Центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

У 39% украинцев президент Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции: это вдвое больше тех (18,5%), у кого нынешний глава государства ассоциируется с позитивом. Такие результаты социологического исследования показал Центр Разумкова.

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У 26% опрошенных Зеленский вызывает в равной степени негативные и позитивные эмоции, а 13% к нему равнодушны.

В другой ветке исследования почти половина украинцев (47%) считают, что характер и морально-волевые качества Зеленского "в большей степени не соответствуют должности президента". Тех, кто считает наоборот, 18%. Еще 29% ответили, что его личные качества соответствуют и не соответствуют должности в равной степени.

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В третье ветке 44% опрошенных оценивают результаты деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативно, 15% – преимущественно положительно, а у 37% смешанные оценки.

В четвертой ветке у 41% украинцев негативные ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского-президента. Только у 19% положительные ожидания. 30% имеют смешанные ожидания.

Позитивнее к нему относятся на западе и юге Украины, более негативное отношение наблюдается в центре и на востоке страны.

  • Опрос проведен 5-9 марта 2021 методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2018 человек от 18 лет и старше по всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность в пределах 2,3%.
  • На вопрос LIGA.net в Центре Разумкова ответили, что это собственное исследование – без заказчика.
  • Вопросы для оценки личных качеств и деятельности президента разработал доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ Сергей Дембицкий.
  • В конце января 2021-го рейтинг Зеленского составил 22,1% (КМИС), в начале февраля – 21,2% (Группа Рейтинг), в начале марта – 27,4% (Центр Разумкова).
Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский президент опрос эмоции социология центр Разумкова
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