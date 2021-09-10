Зеленский: За карикатурным образом коррумпированной Украины не видны реальные изменения

Партнеры Украины не видят за ее сложившимся карикатурным образом реальных изменений, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES). Украине нужны не партнеры, говорящие, чего ей не хватает, а друзья, которые к ней присоединяться, уверен Зеленский.

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В ответ на реплику Сакура о том, что западные партнеры Украины говорят о замедлении реформ, Зеленский заявил о карикатурном образе страны: как будто в Украину съехались все коррупционеры, оставив честную жизнь, которую они вели в других странах, обязательно дав взятки на таможне, "потому что это украинская таможня", и, приехав, "не увидели изменений в армии".

"В принципе, такой журнал "Крокодил", такая пародия на Украину", – заявил Зеленский и сравнил образ страны с персонажем Арнольда Шварценеггера в фильме "Красная жара", где он сыграл советского милиционера Ивана Данко.

Президент предложил обратить внимание на множество украинских специалистов в Кремниевой долине, на то, что в стране более 240 000 работников в сфере ИТ: "Мы реально диджитал-столица Европы", – уверен Зеленский. Он также отметил успехи украинского агробизнеса.

"Я не из тех людей, которые, когда нам указывают на ту или иную коррупцию, реформы, говорят "да, извините, мы обязательно изменимся", – заявил Зеленский. По его мнению, никто не увидел, что Украина уже изменилась.

По словам Зеленского, Украина должна убеждать в реальности изменений прежде всего себя, а с партнерами она перешла на стадию, когда "нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья".

"Партнеры пусть говорят, чего нам не хватает, а друзья пусть присоединяются к Украине", – заявил президент.

7 июля 2021 года Зеленский завил, что Украина проводит больше реформ, чем страны Европы.

7 августа стало известно, что агентство Fitch улучшило рейтинг Украины, увидев прогресс в реформах.

25 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС.

Вчера, 9 сентября, депутаты Европарламента из Группы друзей Украины поддержали стремление страны в ЕС.

Денис Юдин

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