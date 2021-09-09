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Евродепутаты ответили президенту Эстонии на "20 лет работы для вступление Украины в ЕС"

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 11:41
Евродепутаты ответили президенту Эстонии на
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Депутаты Европарламента из Группы друзей Украины поддержали стремление государства стать членом ЕС и заявили, что сроки вступления в Евросоюз зависят прежде всего от самой Украины. Совместное заявление опубликовано на сайте литовского депутата ЕП Пятраса Ауштрявичюса.

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Члены Европарламента выразили поддержку Украине в ответ на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что стране якобы понадобится около 20 лет работы для получения членства в ЕС.

"Друзья Украины" в ЕП напомнили, что политика расширения Евросоюза имеет почти 50-летнюю историю, и критерии членства не меняются. Стремление Украины к членству в ЕС в последние годы основывается на Соглашении об ассоциации и Соглашении об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"Ясно, что Украине сначала необходимо будет полностью выполнить Соглашение об ассоциации, и это путь в Европейский союз. Это прежде всего процесс реформ во многих сферах, и кажется, что Украина согласна с тем, что они незаменимы", – сказано в сообщении.

Евродепутаты отметили, что речь идет о реформах в политической и правовой системе, а также общественной и экономической сферах. Главной задачей Украины депутаты Европарламента назвали борьбу с коррупцией в судах и госуправлении.

"Украина находится на пути реформ, достижения радуют, и мы надеемся на дальнейший прогресс", – заявляют депутаты.

Комментируя сроки вступления Украины в ЕС, евродепутаты отметили, что  во многом они зависят от страны, "стремящейся выбрать для себя оптимальное расписание", исходя из темпов и результатов реформ и прогресса.

"Конечно, есть гонка и соревнование между стремящимися странами, но это только к лучшему. Мы, друзья Украины в Европейском парламенте, поддерживаем европейские стремления Украины и верим, что она внесет достойный вклад в проект единого Европейского союза", – сказано в заявлении.

СПРАВКА. В сентябре 2019-го в Европарламенте создали неформальную группу "друзей европейской Украины". Ее учредительное заседание состоялось 24 сентября в Брюсселе под председательством Пятраса Ауштрявичюса. В неформальную группу выразили желание войти 50 евродепутатов из шести фракций Европарламента.
  • Во время визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину для участия в саммите Крымской платформы она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС. 
  • Также Кальюлайд высказала пессимистичные прогнозы по поводу вступления Украины в НАТО, заявив, что для членства в Альянсе нужен поворот истории – освобождение временно оккупированных территорий. 

Читайте также: "Друзья так говорить не должны". Кулеба разочарован словами президента Эстонии об Украине

Оксана Житнюк
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европарламент Керсти Кальюлайд евросоюз Пятрас Ауштрявичюс евроинтеграция
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