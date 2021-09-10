Зеленский: Я лучше выполню все обещания за один президентский срок и поеду отдыхать
10.09.2021, 12:37
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать. Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.
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Журналист спросил Зеленского о втором сроке. Президент ответил, что это "должен решать народ Украины".
После уточняющего вопроса, будет ли он баллотироваться, Зеленский ответил: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".
- В апреле 2021-го замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок.
- По данным соцопроса группы Рейтинг, на стыке июля и августа 48% украинцев негативно относились к возможному выдвижению Зеленского на второй срок.
- По данным опроса Рейтинга, на начало сентября рейтинг Зеленского вырос и был в два раза больше, чем у ближайшего преследователя – пятого президента Петра Порошенко.
- На начало сентября у Зеленского впервые с 2020-го положительный рейтинг доверия. Но 48% украинцев ему не доверяют.
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