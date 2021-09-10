Зеленский: Я лучше выполню все обещания за один президентский срок и поеду отдыхать

Президент Владимир Зеленский хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать. Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

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Журналист спросил Зеленского о втором сроке. Президент ответил, что это "должен решать народ Украины".

После уточняющего вопроса, будет ли он баллотироваться, Зеленский ответил: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".

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Марк Сировой

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