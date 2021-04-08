Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – замглавы ОП Тимошенко

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – этот вопрос "накручен" средствами массовой информации. Об этом в интервью НВ заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Этот вопрос вообще не решен. Этот вопрос накручен средствами массовой информации и какими-то конспиративными мыслями в Telegram-каналах", – сказал Тимошенко.

По его словам, когда Зеленский примет решение о выдвижении на второй срок, то он сообщит об этом "не только своей команде, но и населению Украины".

20 мая 2019 года Зеленский принял присягу президента. Он заявлял, что пойдет только на один президентский срок.

Экс-партнер Зеленского по бизнесу олигарх Игорь Коломойский говорил в мае 2019-го, что тот, вероятно, откажется от власти по истечению каденции в 2024 году, "если не передумает": "Путин тоже не собирался".

Спустя год после этого, в мае 2020-го, Зеленский заявил, что ему "не хватит" одного срока.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.