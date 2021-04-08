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Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – замглавы ОП Тимошенко

08.04.2021, 16:08
Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – замглавы ОП Тимошенко - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок – этот вопрос "накручен" средствами массовой информации. Об этом в интервью НВ заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко

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"Этот вопрос вообще не решен. Этот вопрос накручен средствами массовой информации и какими-то конспиративными мыслями в Telegram-каналах", – сказал Тимошенко.

По его словам, когда Зеленский примет решение о выдвижении на второй срок, то он сообщит об этом "не только своей команде, но и населению Украины".

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский второй срок президент оп
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