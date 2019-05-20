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20.05.2019, 11:47

Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады

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Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады
Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады
Инаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из РадыИнаугурация Зеленского. Как это было: фоторепортаж из Рады

Сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины

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Сегодня состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского.

Он принес присягу в главном зале Верховной Рады. Положив руку на Библию, избранный президент зачитал текст присяги.

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На инаугурацию прибыли народные депутаты Украины, премьер-министр, члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, бывшие президенты Леонид КравчукЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоПетр Порошенко, бывшие главы Верховной Рады, глава и судьи КСУ, глава и члены Центризбиркома, глава Верховного суда, глава Высшего совета правосудия, глава Счетной палаты, уполномоченный ВР по правам человека, генпрокурор, глава СБУ, глава НБУ, киевский городской голова, предстоятели церквей.

Среди почетных гостей – президенты, главы правительств и парламентов иностранных государств.

После инаугурации Зеленский объявил о решении распустить Верховную Раду.

Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

Фото: Сергей Бережной, Андрей Гудзенко, Юрий Смирнов/LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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