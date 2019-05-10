Коломойский о втором сроке Зеленского: Путин тоже не собирался

Игорь Коломойский (скриншот из видеозаписи)

Избранный президент Владимир Зеленский, вероятно, откажется от власти по истечению своей каденции в 2024 году, если не передумает. Такое мнение о возможности его второго срока выразил в интервью РБК-Украина олигарх Игорь Коломойский, формально экс-партнер Зеленского по телебизнесу.

"Ну, как говорят творческие люди, "пусть меня попросят". Путин ведь тоже говорил, что не собирается, но с тем, что если его попросит общество, то..." - туманно ответил бизнесмен на соответствующий вопрос.

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Коломойский тут же добавил, что раз Зеленский публично на стадионных дебатах заявил, что на второй срок не пойдет, то "это означает, что у него есть только 5 лет".

Бизнесмен считает, что действующий президент Петр Порошенко "создавал видимость" активного взаимодействия с США и "очень грамотно прикрывался", потому что "не такой уж простак".

Коломойский уклонился от ответа, за какой он рассчитывает вектор развития страны при Зеленском - в сторону Европы или с ориентацией на США. "Я за тот, что лучше будет для нашей страны. Я в принципе за многовекторность, только не в исполнении Леонида Даниловича. <...> У нас же враждебное окружение", - отметил бизнесмен.

При этом он не согласился с тем, что через год Зеленского будут ненавидеть: "Если он понизит тарифы - не будут. Его будут на руках носить".