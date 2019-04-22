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22.04.2019, 11:54

У Зеленского о снижении тарифов: Это не прерогатива президента

У Зеленского о снижении тарифов: Это не прерогатива президента - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Обещать, что снижение произойдет через день, два или три после инаугурации, было бы ложью. Это непростой, тяжелый процесс", - заявил Дмитрий Разумков

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У де-факто следующего президента Владимира Зеленского не обещают снизить тарифы на коммунальные услугу, но надеются, что после "снижения уровня коррупции" это станет возможно. Об этом во вчерашнем эфире канала ICTV сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

По данным соцопроса КМИС за середину апреля, в первые 100 дней президентства Зеленского 40% украинцев ожидают снижения тарифов.

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"На самом деле, это не совсем прерогатива президента", - ответил Разумков, напомнив о Роттердаме+ и заявив, что "снижение коррупционной составляющей, думаю, даст возможность снизить тарифы".

Ведущая переспросила - будет ли конкретное пересмотрение действующих тарифов (в сторону уменьшения), на что Разумков сказал: "В рамках действующего законодательства, на что сможет президент повлиять, он будет влиять".

В предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблеме, которая очень сильно волнует народ Украины": "Дам подсказку: на "т" начинается, на полный капец заканчивается - тарифы на коммуналку".

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Теги: Владимир Зеленский, тарифы, коммунальные услуги, Дмитрий Разумков
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