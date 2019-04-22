У Зеленского не обещают быстро закончить войну РФ против Украины

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В команде де-факто избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну в Донбассе. Об этом во вчерашнем эфире канала ICTV сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

"На самом деле, это действительно самый тяжелый вопрос, потому что, по большому счету, в стране идут две войны: одна на востоке, и там украинская армия справляется, и вторая - внутри страны, это война с коррупцией..." - начал он.

Реклама

В этом месте ведущая перебила Разумкова, попросив ответить на конкретный вопрос: есть ли конкретные механизмы, как начать процесс завершения войны в Донбассе.

"Если мы возвращаемся к войне, это длительный процесс. Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя", - отметил консультант Зеленского.

Читайте также: У Зеленского раскрыли, пойдут ли на переговоры "с Донбассом"

Во время "дебатов" на стадионе Зеленский вменял сопернику по предвыборной гонке Петру Порошенко в вину то, что президент не закончил войну России против Украины.

Ключевым механизмом урегулирования в Донбассе у Зеленского назвали нормандский формат переговоров и "их продолжение - минские переговоры".

Читайте также: У Зеленского обозначение боевиков хотят закрепить в законе