Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 17:26

У Зеленского раскрыли, пойдут ли на переговоры "с Донбассом"

У Зеленского раскрыли, пойдут ли на переговоры "с Донбассом" - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот из видеозаписи)

По словам члена команды Зеленского Дмитрия Разумкова, ЛНР/ДНР - это террористические организации, "и есть международная практика по этому вопросу"

Реклама
Реклама

У кандидата в президенты Владимира Зеленского не собираются вести переговоры с главарями боевиков гибридной российской армии в Донбассе, если он выиграет во втором туре выборов главы государства. Об этом Би-би-си Украина рассказал политтехнолог кандидата Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, будет ли потенциальный президент вести переговоры с оккупационными администрациями РФ в Донбассе, штабист Зеленского заявил, что "мы такие переговоры, конечно, не ведем".

Реклама

"Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - пояснил он.

Если захваченным Россией районам Донбасса "дать автономию", то в таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть, говорит представитель Зеленского.

"Мы фактически получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня", - добавил он, напомнив, что их кандидат "очертил красные линии, за которые он не перейдет: никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же, как и своих людей".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 