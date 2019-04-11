У Зеленского раскрыли, пойдут ли на переговоры "с Донбассом"

Дмитрий Разумков (скриншот из видеозаписи)

У кандидата в президенты Владимира Зеленского не собираются вести переговоры с главарями боевиков гибридной российской армии в Донбассе, если он выиграет во втором туре выборов главы государства. Об этом Би-би-си Украина рассказал политтехнолог кандидата Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, будет ли потенциальный президент вести переговоры с оккупационными администрациями РФ в Донбассе, штабист Зеленского заявил, что "мы такие переговоры, конечно, не ведем".

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"Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - пояснил он.

Если захваченным Россией районам Донбасса "дать автономию", то в таком формате на этих территориях не будет возобновлена украинская власть, говорит представитель Зеленского.

"Мы фактически получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня", - добавил он, напомнив, что их кандидат "очертил красные линии, за которые он не перейдет: никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же, как и своих людей".