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Слуга народа будет просить Зеленского идти на второй срок

13.03.2021, 17:10
Слуга народа будет просить Зеленского идти на второй срок - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Слуга народа заявили, что будут просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом на брифинге после съезда партии сообщили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

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У них спросили, известно ли что-либо о планах Зеленского на следующие президентские выборы.

"Эти спекуляции можно проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Зеленский... Придет время, и он всей Украине даст на это ответ", – сказал Корниенко.

"Но мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это его личное дело", – добавил Арахамия.

По данным социологической компании Рейтинг на начало марта, Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за него проголосовали бы 22,5% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайший конкурент – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, у него 14,6%

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Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский
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