Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Команда власти очищается от засланных казачков и случайных людей. Об этом заявил на съезде партии Слуга народа президент Владимир Зеленский.

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"Партия Слуга народа начинает новый период. Считаю, мы, вы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей. Есть и такие" – сказал он.

Президент также призвал встать и уйти из зала тех, кто "готов опустить руки или не понимает разницы между мнением народа и своим Facebook-пузырем, шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных Telegram-каналов о "все пропало".

"Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет", – отметил при этом Зеленский.

Позже глава партии Слуга народа Александр Корниенко сказал, что в вопросе исключения из партии засланных казачков должен действовать "принцип субсидиарности".

"Местные организации должны брать на себя ответственность по исключению таких людей. Это я о партии говорю. Что касается наших фракций, то сегодня мы обсудим принципы взаимодействия политсовета партии с фракцией Рады и советами партии в областях с областными советами, городскими и другими", – объяснил он.

1 февраля из парламентской фракции Слуги народа исключили нардепа Александра Дубинского, который попал под санкции США. При этом пока не было решения об исключении Дубинского из партии.

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Марк Сировой

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