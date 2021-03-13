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Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

13.03.2021, 13:18
Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Команда власти очищается от засланных казачков и случайных людей. Об этом заявил на съезде партии Слуга народа президент Владимир Зеленский.

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"Партия Слуга народа начинает новый период. Считаю, мы, вы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей. Есть и такие" – сказал он.

Президент также призвал встать и уйти из зала тех, кто "готов опустить руки или не понимает разницы между мнением народа и своим Facebook-пузырем, шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных Telegram-каналов о "все пропало".

"Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет", – отметил при этом Зеленский.

Позже глава партии Слуга народа Александр Корниенко сказал, что в вопросе исключения из партии засланных казачков должен действовать "принцип субсидиарности".

"Местные организации должны брать на себя ответственность по исключению таких людей. Это я о партии говорю. Что касается наших фракций, то сегодня мы обсудим принципы взаимодействия политсовета партии с фракцией Рады и советами партии в областях с областными советами, городскими и другими", – объяснил он.

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Марк Сировой
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Слуга народа Владимир Зеленский съезд засланные казачки
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