"Всегда 226". Зеленский расказал "слугам", как голосовать по "принципиальным вещам"
Фракция Слуги народа должна давать не менее 226 голосов в Раде (необходимое количество для принятия законов) по "принципиальным вещам". Об этом на внеочередном съезде партии заявил президент Владимир Зеленский.
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"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии о деталях. Но, когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло должно быть всегда как минимум 226 наших голосов. Голосов Слуги народа", – сказал он.
Президент также считает, что нардепам СН должно быть все равно, как голосуют другие партии. Он также заявил, что депутаты СН подписывали программы в 2019 году и теперь не может быть никаких "но".
Сегодня важными вопросами для Украины Зеленский считает законы, которые необходимы для завершения реформы рынка земли и децентрализации, а также "внедрения народовластия", судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, "преодоления коррупции и восстановления справедливости".
- 26 января глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пригрозил исключить из СН группу нардепов, лояльных олигарху Игорю Коломойскому, если они не поддержат законопроект Зеленского о референдуме. В итоге СН смогла принять закон своими силами.
- В начале февраля нардеп СН Никита Потураев заявлял, что у СН де-факто сложилась коалиция с группой Доверие.
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