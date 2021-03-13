"Всегда 226". Зеленский расказал "слугам", как голосовать по "принципиальным вещам"

Фракция Слуги народа должна давать не менее 226 голосов в Раде (необходимое количество для принятия законов) по "принципиальным вещам". Об этом на внеочередном съезде партии заявил президент Владимир Зеленский.

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"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии о деталях. Но, когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло должно быть всегда как минимум 226 наших голосов. Голосов Слуги народа", – сказал он.

Президент также считает, что нардепам СН должно быть все равно, как голосуют другие партии. Он также заявил, что депутаты СН подписывали программы в 2019 году и теперь не может быть никаких "но".

Сегодня важными вопросами для Украины Зеленский считает законы, которые необходимы для завершения реформы рынка земли и децентрализации, а также "внедрения народовластия", судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, "преодоления коррупции и восстановления справедливости".

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Марк Сировой

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