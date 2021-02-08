Потураев: Потребности в ОПЗЖ у Слуги народа нет, есть де-факто коалиция с группой Доверие

Фракция Слуга народа не нуждается в договоренностях с ОПЗЖ, де-факто сложилась коалиция с группой Доверие. Об этом в интервью Цензор.нет рассказал нардеп из СН Никита Потураев.

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Предположения, что блокирование телеканалов Zik, News One и 112 Украина было принуждением лидеров ОПЗЖ к сотрудничеству, Потураев назвал конспирологией.

"У Слуги народа – и это было бы нечестно скрывать – по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или зафиксировано согласие с группой Доверие и некоторой частью внефракционных депутатов", – заявил Потураев.

По евроинтеграционным законам почти всегда есть общее согласие с Голосом и Европейской солидарностью, а по социальным – и с группой За будущее, добавил нардеп.

"Так что у нас нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой", – заверил Потураев.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Денис Юдин

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