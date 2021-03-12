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Минюст отозвал иск об аннулировании регистрации партии Доверие

12.03.2021, 13:19
Минюст отозвал иск об аннулировании регистрации партии Доверие - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министерство юстиции отозвало иск об аннулировании регистрационного свидетельства партии Доверие. Об этом говорится в решении Окружного админсуда Киева от 3 марта.

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Как отмечается, 1 марта Минюст подал в ОАСК заявление с просьбой оставить без рассмотрения свой иск, в котором требовал аннулировать регистрацию партии Доверие.

3 марта суд заявление удовлетворил, оставил иск без рассмотрения и постановил вернуть Минюсту 2000 грн судебного сбора.

На странице полтавской ячейки Доверия в Facebook написали, что оснований для иска не было – и соответствующая информация была доведена до Минюста.

LIGA.net направила в Минюст запрос с просьбой разъяснить, с чем связано решение об отзыве иска.

  • 22 февраля сообщалось, что ОАСК открыл производство по иску Минюста об аннулировании регистрации партии Доверие. Отмечалось, что Минюст хотел аннулировать регистрацию, так как считал, что партия не создала необходимое количество областных ячеек в установленный законом срок.
  • В партии ответили, что создали необходимое число ячеек – в 16 областях.

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Марк Сировой
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минюст доверие партия регистрация ОАСК
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