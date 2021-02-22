Минюст хочет аннулировать через ОАСК регистрацию партии Доверие

Министерство юстиции подало иск в Окружной админсуд Киева об аннуляции регистрации партии Доверие. Открыто административное дело, сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Минюст хочет аннулировать регистрацию, заявляя, что партия не выполнила требование ст. 11 закона о политпартиях – не создано необходимого количества областных ячеек.

В ОАСК сообщают, что суд принял иск и решил рассматривать дело по правилам упрощенного производства без уведомления сторон.

Партия Доверие на местных выборах победила в Полтавском облсовете (первое место, 16 мандатов из 84). LIGA.net обратилась к основателю партии Елене Киевец с просьбой прокомментировать иск Минюста. Она пока не смогла этого сделать, поскольку еще не получала официальной информации.

Также в Верховной Раде есть депутатская группа Доверие. Ее лидер Олег Кулинич публично поддерживал одноименную политическую партию во время местных выборов. LIGA.net обратилась за комментарием по номеру, указанному на сайте группы, однако там ответили, что не могут прокомментировать вопросы, связанные с партией. LIGA.net направила Кулиничу письменный запрос.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.