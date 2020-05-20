Зеленский о своей каденции: Одной не хватит

Владимир Зеленский на пресс-конференции (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Глава государства Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, что ему не хватит одной президентской каденции.

Отвечая на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинцам год назад, Зеленский сказал: "Я не знаю ...честно говоря. Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит".

"Я подумаю", - сказал позже Зеленский о второй каденции на уточняющий вопрос.

Журналист напомнила, что Зеленский обещал год назад, что он пойдет только на один срок.

"Сейчас это будет страшно звучать и для моей семьи (идти на второй срок, - ред). Я подумаю (буду ли баллотироваться, - ред.) об обещании идти на один срок - как скажете. Как скажет народ Украины. Я думаю, любой президент, который имеет процент 10, 15 или 16 на начало любой кампании, если у него такой процент, не имеет права идти в президенты Украины. Это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "работа сложная, спасибо никто не скажет". "Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. Буду думать. У меня есть, чем думать", - добавил Зеленский.

20 мая 2019 года Зеленский принял присягу президента.

Следующие выборы президента Украины должны пройти весной 2024 года.

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