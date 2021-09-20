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Кулеба назвал "красную нить" визита Зеленского на Генассамблею ООН – это Крым

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:37
Кулеба назвал
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Красной нитью участия президента Владимира Зеленского в Генеральной ассамблее ООН в Соединенных Штатах и переговоров на всех уровнях будет тема деоккупации захваченного Россией Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба ведомства.

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"Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом №1 для нашего государства и дипломатии", – сказал он.

Кулеба прогнозирует, что "будет непростой разговор" с генсеком ООН на эту тему, так как Украина хотела бы видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма. Также президент пообщается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава украинской дипломатии считает, что Зеленский будет договариваться "о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики".

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"Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19 ", – заявил министр.

Глава МИД прогнозирует, что будет "очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам".

21-22 сентября 2021 года президент Зеленский во главе украинской делегации с главой МИД Кулебой посетит США ради участия в 76-й сессии ГА ООН. Это второй за месяц визит Зеленского в США.

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Евгений Пилипенко
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визит агрессия России Владимир Зеленский ООН война Донбасс генассамблея оон дмитрий кулеба
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