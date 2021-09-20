Зеленский встретится в США с Дудой, Санду и премьером Грузии

Президент Владимир Зеленский встретится в США с лидерами Польши Анджеем Дудой, Молдовы – Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

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Сообщается, что встреча Дуды, Зеленского, Санду и Гарибашвили запланирована на вторник 21 сентября. Она состоится в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Повестка встречи лидеров не раскрывается. Также Дуда в Нью-Йорке встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Гитанасом Науседой, Латвии Эгилсом Левитсом, Черногории Мило Дэукановичем, Бразилии Жаиром Болсонару и другими высокопоставленными политиками.

Сегодня начинается второй за месяц визит Зеленского в США, где он выступит с речью на 76 сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.

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Марк Сировой

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