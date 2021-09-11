UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Эстонии: Украину от вступления в ЕС отделяют световые годы

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 14:57
Президент Эстонии: Украину от вступления в ЕС отделяют световые годы - Фото
Керсти Кальюлайд (Фото: flickr.com/eu2017ee)

Для вступления в Евросоюз Украине нужно выполнить копенгагенские критерии, и за последние пять лет продвижения в этом направлении нет, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на форуме YES-Brainstorming. Ранее Кальюлайд заявляла, что Украине может понадобиться 20 лет для вступления в ЕС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кальюлайд, она всегда хотела увидеть признаки, что Украина, Молдова и Грузия в будущем смогут вступить в Евросоюз, но "кто-то скажет, что это бессмысленная позиция, им (Украине и другим странам – ред.) даже для выполнения копенгагенских критериев нужны световые годы".

В качестве свидетельства, насколько Украина далека от построения правового государства, Кальюлайд привела пример эстонских инвесторов, одному из которых не помогло в Украине даже обращение к европейскому правосудию, а другому через адвоката предложили поделиться частью бизнеса, чтобы ускорить заключение "очень серьезного соглашения" в Украине.

"Для меня это говорит, что за пять лет (президентства Кальюлайд – ред.) мы не продвинулись вперед в направлении выполнения копенгагенских критериев", – заявила президент Эстонии и предположила, что, если честно и серьезно экстраполировать прошлое в будущее, Украине может понадобиться и больше 20 лет для присоединения к ЕС.

СПРАВКА. Копенгагенские критерии – условия для вступления стран в Евросоюз, которые требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека и принципов правового государства, а также наличия рыночной экономики и соблюдения общих правил и стандартов ЕС.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС Керсти Кальюлайд евроинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 