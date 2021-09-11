Президент Эстонии: Украину от вступления в ЕС отделяют световые годы

Для вступления в Евросоюз Украине нужно выполнить копенгагенские критерии, и за последние пять лет продвижения в этом направлении нет, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на форуме YES-Brainstorming. Ранее Кальюлайд заявляла, что Украине может понадобиться 20 лет для вступления в ЕС.

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По словам Кальюлайд, она всегда хотела увидеть признаки, что Украина, Молдова и Грузия в будущем смогут вступить в Евросоюз, но "кто-то скажет, что это бессмысленная позиция, им (Украине и другим странам – ред.) даже для выполнения копенгагенских критериев нужны световые годы".

В качестве свидетельства, насколько Украина далека от построения правового государства, Кальюлайд привела пример эстонских инвесторов, одному из которых не помогло в Украине даже обращение к европейскому правосудию, а другому через адвоката предложили поделиться частью бизнеса, чтобы ускорить заключение "очень серьезного соглашения" в Украине.

"Для меня это говорит, что за пять лет (президентства Кальюлайд – ред.) мы не продвинулись вперед в направлении выполнения копенгагенских критериев", – заявила президент Эстонии и предположила, что, если честно и серьезно экстраполировать прошлое в будущее, Украине может понадобиться и больше 20 лет для присоединения к ЕС.

СПРАВКА. Копенгагенские критерии – условия для вступления стран в Евросоюз, которые требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека и принципов правового государства, а также наличия рыночной экономики и соблюдения общих правил и стандартов ЕС.

Денис Юдин

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