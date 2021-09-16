"Европа – не клуб для избранных". Президент Польши поддержал вступление Украины в ЕС

Европа – континент, а не клуб для избранных, Евросоюз должен быть открытым для европейских стран, которые проводят реформы, заявил президент Польши Анджей Дуда на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских государств Евросоюза (группы Аррайолос). Текст выступления Дуды опубликован на официальном сайте.

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По словам Дуды, ЕС не будет вызывать доверия, если его партнерам, которые проводят модернизацию и хотят к нему присоединиться, не будет предоставлена такая возможность.

"Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных", – заявил Дуда.

Среди стран, которые должны быть частью ЕС, Дуда назвал Украину и Молдову. Он напомнил, что в 2014 году украинцы погибали на баррикадах, чтобы их страна однажды вошла в европейское сообщество.

По словам Дуды, в Польше установился консенсус насчет политики расширения Евросоюза, чтобы преодолеть разделение Европы на входящие и не входящие в него страны.

3 мая 2021 года президент Владимир Зеленский и Дуда подписали декларацию о поддержке Польшей европейских стремлений Украины.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз.

Денис Юдин

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