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Зеленский и Дуда подписали декларацию о поддержке Польшей европейских стремлений Украины

03.05.2021, 20:17
Зеленский и Дуда подписали декларацию о поддержке Польшей европейских стремлений Украины - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба ОП)

Сегодня, 3 мая, Украина и Польша подписали совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова всесторонне поддерживать европейские устремления Украины.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", – сказал Дуда.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе этого года.

По словам президента, во время переговоров польский коллега еще раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных стремлений украинского государства.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский, а также главы Польши, Литвы, Эстонии и Латвии приняли декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве стран.

Читайте также: Литва: Поддержка Украины оружием – единственно понятный язык для России

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский анджей дуда польша
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