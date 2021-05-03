Зеленский, президенты Польши и стран Балтии приняли совместную декларацию о сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский, а также главы Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс приняли декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве стран. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подписание документа приурочено к 230-летию принятия Конституции 3 мая – акта, который регулировал правовую систему в Речи Посполитой. Он был первым подобным документом в Европе и вторым в мире современным основным закон государства, вступившим в силу.

"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах", – говорится в документе.

Отмечается, что Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют свободу, суверенитет, территориальную целостность, демократию, верховенство права, равенство и солидарность.

Читайте также: Литва: Поддержка Украины оружием – единственно понятный язык для России

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.