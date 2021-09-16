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"Мне тут президент звонит..." Зеленский прервал брифинг Кулебы телефонным звонком видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 11:45
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал онлайн-брифинг из-за телефонного звонка президента Владимира Зеленского. На брифинге Кулеба раскритиковал ООН за игнорирование саммита Крымской платформы и начал рассказывать о действиях Украины в рамках региональных альянсов.

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"Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?" – такими словами Кулеба прервал брифинг, не успев рассказать о запланированных в ближайшее время мероприятиях в рамках Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша).

Перед этим Кулеба назвал политически мотивированным игнорирование Крымской платформы со стороны ООН, и заявил, что это показывает непонимание роли и миссии ООН в мире.

Позже Кулеба продолжил брифинг. Видео с прямой трансляцией брифинга было удалено из Facebook МИД, в опубликованной позже полной версии брифинга момент звонка Зеленского вырезан.

Видео: UNN

Денис Юдин
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Владимир Зеленский дмитрий кулеба брифинг
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