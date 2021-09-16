Кулеба подверг резкой критике руководство ООН за игнорирование саммита Крымской платформы

Неучастие ООН в саммите Крымской платформы было политически мотивировано и показывает неправильное понимание роли организации в мире, заявил на онлайн-брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, ООН не была представлена на саммите Крымской платформы из-за политических мотивов. "Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, поскольку ключевой задачей ООН является поддержка мира и безопасности", – заявил министр.

Сознательное игнорирование саммита говорит о состоянии дел в организации и о понимании ею роли и миссии в мире, уверен Кулеба. "Могу открыто дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что требуется защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", – добавил он.

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Денис Юдин

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