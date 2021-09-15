Кулеба: Украина планирует саммит Люблинского треугольника. Он может помочь вступить в ЕС

Украина планирует провести саммит Люблинского треугольника на уровне президентов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, открывая первый Украинский центральноевропейский форум в Киеве.

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Министр сравнил Люблинский треугольник с Веймарским (Комитет развития германо-французско-польского сотрудничества, основанный в 1991-м), который в 1990-х и начале 2000-х помог Польше стать членом ЕС. По мнению Кулебы, формат Люблинского треугольника может тоже стать вспомогательным инструментом и для вступления Украины в Евросоюз.

Глава МИД сообщил, что за год министры иностранных дел провели три саммита Люблинского треугольника. В дальнейшем планируется встреча на уровне глав государств, но Кулеба не называл каких-либо дат.

СПРАВКА. В июле 2020-го Украина, Польша и Литва В июле 2020-го Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник. Сотрудничество в рамках формата предполагается не только в сфере обороны и противодействия российской дезинформации, но также в областях экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и других сфер.

Кулеба напомнил о создании за полтора года и ряда других новых форматов, направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины. Помимо Люблинского треугольника с Польшей и Литвой, это также Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, Квадрига с Турцией и Крымская платформа.

Глава МИД заявил, что новые альянсы Украины – это ответ на вызовы в сферах политики и безопасности в регионе.

В конце августа 2021 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз.

11 сентября Кулеба призвал Запад не держать Украину "на крючке реформ" вместо прямого ответа о перспективах членства в Евросоюзе.

В интервью The Independent Кулеба заявил, что Украина извлекла горькие уроки прошлого, не верит обещаниям Запада и должна превратиться в гибкое военное государство, чтобы выжить.

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Оксана Житнюк

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