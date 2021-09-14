Кулеба: Украина не верит обещаниям Запада. Чтобы выжить, нужны армия, дипломатия и народ

Украина извлекла горькие уроки, не верит обещаниям Запада и должна превратиться в гибкое военное государство. Об этом в интервью Independent заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Эта страна (Украина. – Ред.) извлекла ряд горьких уроков, что западные обещания, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", – заявил Кулеба.

По словам Кулебы, Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что Украина должна научиться быть гибким военным государством, как Израиль, уверен Кулеба.

"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и народ Украины – вот что нам нужно, чтобы выжить", – заявил Кулеба.

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Денис Юдин

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