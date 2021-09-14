Кулеба: Украина не верит обещаниям Запада. Чтобы выжить, нужны армия, дипломатия и народ
Украина извлекла горькие уроки, не верит обещаниям Запада и должна превратиться в гибкое военное государство. Об этом в интервью Independent заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Эта страна (Украина. – Ред.) извлекла ряд горьких уроков, что западные обещания, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", – заявил Кулеба.
По словам Кулебы, Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что Украина должна научиться быть гибким военным государством, как Израиль, уверен Кулеба.
"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и народ Украины – вот что нам нужно, чтобы выжить", – заявил Кулеба.
- В конце августа 2021 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз.
- 10 сентября года президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за карикатурный образ Украины, за которым не видны реальные изменения.
- 11 сентября Кулеба призвал Запад не держать Украину "на крючке реформ" вместо прямого ответа о перспективах членства в Евросоюзе.
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