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Кулеба: ЕС не нужно держать Украину на крючке реформ, а честно говорить о перспективах

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 16:07
Кулеба: ЕС не нужно держать Украину на крючке реформ, а честно говорить о перспективах - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот с видео)

Присоединение Украины к ЕС – это политический вопрос, не надо держать Украину на крючке реформ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на формуе YES-Brainstorming.

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Кулеба считает, что страны ЕС, принимая решение о вступлении нового члена, руководствуются не только реформами, но и политикой.

"Я за реформы и сам помогаю этой стране трансформироваться, но я немного устал от того, что слышу, как говорят о необходимости реформ, не говоря правды: вы не хотите нас принимать, потому что мы не готовы, а потому что вы сами не готовы", – заявил Кулеба.

По его словам, он спрашивает в европейских столицах, какое у ЕС стратегическое видение по Украине, но в ответ "в конструктивную двузначность мы играем годами: мы не даем вам перспективы, но вы делайте максимально возможное, может, когда-то и получится".

Кулеба заявил, что Украине нужен искренний и прямой ответ со стороны Европы.

Денис Юдин
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ЕС реформы вступление в евросоюз дмитрий кулеба евроинтеграция
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