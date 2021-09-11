Кулеба: ЕС не нужно держать Украину на крючке реформ, а честно говорить о перспективах

Присоединение Украины к ЕС – это политический вопрос, не надо держать Украину на крючке реформ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на формуе YES-Brainstorming.

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Кулеба считает, что страны ЕС, принимая решение о вступлении нового члена, руководствуются не только реформами, но и политикой.

"Я за реформы и сам помогаю этой стране трансформироваться, но я немного устал от того, что слышу, как говорят о необходимости реформ, не говоря правды: вы не хотите нас принимать, потому что мы не готовы, а потому что вы сами не готовы", – заявил Кулеба.

По его словам, он спрашивает в европейских столицах, какое у ЕС стратегическое видение по Украине, но в ответ "в конструктивную двузначность мы играем годами: мы не даем вам перспективы, но вы делайте максимально возможное, может, когда-то и получится".

Кулеба заявил, что Украине нужен искренний и прямой ответ со стороны Европы.

В конце августа 2021 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз.

Сегодня, 11 сентября, Кальюлайд повторила свой тезис, указав на то, что Украине далеко до построения правового государства.

Денис Юдин

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