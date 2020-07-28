Люблинский треугольник. Украина создала новый формат с Польшей и Литвой - видео

Сотрудничество с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы

Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с коллегами из этих стран.

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"Сегодня мы создаем Люблинский треугольник. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал он.

По его словам сотрудничество в рамках формата будет осуществляться не только в сфере обороны и противодействия российской дезинформации, но также в областях экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и "всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее".

Кулеба отметил, что министры иностранных дел будут наполнять формат содержанием, чтобы появлялись конкретные проекты. В частности уже создана общая "полноценная НАТОвская бригада" из офицеров трех стран. "Она будет способна выполнять самые сложные задания по поддержке мира и безопасности", - подчеркнул министр.

"Мы также видим большую перспективу в том, чтобы он (формат, - ред.) стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами. Мы с коллегами будем помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - заявил глава МИД.

После пресс-конференции Кулеба добавил, что Украина стремится вступать в европейские объединения, но также должна сама инициировать новые форматы в Центральной Европе и "выступать с позиции страны, которая способна не только идти за кем-то, но и вести за собой".

В середине июля Кулеба рассказал о деталях будущей международной площадки по деоккупации Крыма

Марк Сировой

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