Первая встреча стран Люблинского треугольника: определили приоритеты и составили план

Основным вызовом Украина, Польша и Литва назвали гибридные угрозы со стороны России

Сегодня, 17 сентября, в формате видеоконференции состоялась первая встреча национальных координаторов Люблинского треугольника, созданного министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Координаторами назначены заместители глав внешнеполитических ведомств Василий Боднар (Украина), Марцин Пшидач (Польша) и Далюс Чекуолис (Литва).

Сообщается, что стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД Люблинского треугольника, которая по инициативе министра Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве.

Как отмечается, координаторы определили основные направления деятельности Люблинского треугольника и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на разных рабочих уровнях. В ходе встречи согласовали основные принципы деятельности Люблинского треугольника и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

МИД сообщает, что одной из основных задач должна стать координация действий по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам общей безопасности. В приоритете – противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместители министров договорились также начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИД трех стран.

Координаторы уделили много внимания ситуации в Беларуси и других странах региона.

Василий Боднар проинформировал коллег об основных целях Крымской платформы и пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в ее рамках.

28 июля было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника . Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.

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Наталия Медведева

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