Кулеба о Люблинском треугольнике: Сможем противостоять агрессивной политике РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что одна из идей - системное противостояние Люблинского треугольника дезинформации России

Создание нового формата Люблинский треугольник между Польшей, Литвой и Украиной позволит противостоять агрессивной российской политике. Об этом в интервью Главкому заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, ведь все три страны не питают иллюзий о действиях и намерениях Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии", - объяснил Кулеба.

По его словам, одна из идей - системное противостояние Люблинского треугольника дезинформации России.

"Наш опыт может быть интересен другим странам. Отдельный блок взаимодействия - это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти $770 млрд совокупного ВВП и 981 000 квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал", - добавил Кулеба.

28 июля было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.

Следующая встреча в формате Люблинского треугольника запланирована на осень этого года, она должна пройти в Киеве.

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Арина Толина

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