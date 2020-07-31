Люблинский треугольник. Следующая встреча пройдет в Украине осенью - Кулеба
31.07.2020, 11:39
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Люблинский треугольник должен стать важным элементом конфигурации сил в Европе
Следующая встреча представителей Люблинского треугольника (Украины, Польши и Литвы) пройдет в Украине осенью этого года. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Следующая встреча состоится в Украине осенью этого года", - отметил Кулеба. Точной даты он пока не назвал.
По его словам, Люблинский треугольник - это первое международное сотрудничество на западном направлении.
"Треугольник должен стать важным элементом конфигурации сил в центральной Европе и Европе в целом", - сказал Кулеба.
- 28 июля Кулеба сообщил, что Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник.
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