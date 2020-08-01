Украина пригласила Беларусь на встречу Люблинского треугольника

Глава МИД Беларуси может принять участие во встрече представителей Украины, Польши и Литвы в качестве почетного гостя

Украина предлагает Беларуси присоединиться к встрече представителей Люблинского треугольника (Украины, Польши и Литвы) в Киеве в качестве почетного гостя. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предложение прозвучало во время телефонной беседы глав МИД Украины и Беларуси Дмитрия Кулебы и Владимира Макея.

Также министры обсудили торгово-экономические отношения, в частности, интерес Украины к использованию нефтепровода Одесса-Броды для диверсификации поставок нефти.

Кулеба поблагодарил белорусскую сторону за оперативную передачу Украине списка задержанных 29 июня российских наемников и заверил Макея, что список будет тщательно изучен правоохранителями.

28 июля было объявлено о создании нового межрегионального формата сотрудничества - Люблинского треугольника. Сотрудничество Украины, Литвы и Польши будет направлено как на оборонную, так и на экономическую сферы.

Следующая встреча в формате Люблинского треугольника запланирована на осень этого года, она должна пройти в Киеве.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.