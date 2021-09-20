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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора обороны

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 19:34
Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении финансирования сектора обороны - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увеличении финансирования сектора нацбезопасности и обороны в объеме не менее 5,95% ВВП (319,4 млрд грн). Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Согласно документу, Кабмин должен предусмотреть указанное финансирование в госбюджете на 2022 год.

Также в 2022 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования следующих приоритетных направлений:

- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,

- выполнение национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

- реализация соцгарантий военнослужащих и полицейских, прежде всего повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечения жильем;

- выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке современного высокоточного ракетного вооружения, боеприпасов и продуктов специальной химии;

- развитие Военно-Морских Сил ВСУ;

- совершенствование системы охраны госграницы;

- усиление территориальной обороны, совершенствование системы менеджмента;

- реализация госполитики в сфере кибербезопасности;

- развитие возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса в создании и производстве современного вооружения и военной техники;

- проведение исследований, разработка новых технологий, производство комплектующих изделий;

- усиление мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

СНБО также поручил Кабмину проработать вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих и полицейских и предусмотреть финансирование увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона об основах нацсопротивления.

Кроме того, правительство должно принять меры для создания в 2022 году агентства оборонных технологий и государственного целевого фонда развития ОПК.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по социальной защите ветеранов войны, а также семей тех, кто погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский поставил задачу Кабмину предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский госбюджет минобороны снбо
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