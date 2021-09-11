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Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов и семей погибших за Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 19:03
Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов и семей погибших за Украину - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по социальной защите ветеранов войны, а также семей тех, кто погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Указ опубликован на сайте президента.

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Зеленский поставил задачу Кабмину предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения.

Это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

- семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в АТО; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

- внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

- семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

- семей погибших участников Революции достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции достоинства.

Правительство, согласно указу Зеленского, должно утвердить государственную целевую программу обеспечения права на жилье лиц, которые защищали суверенитет Украины, на период до 2025 года.

Также президент поручил Кабмину обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С 1 июля в Украине увеличили пенсионное обеспечение для участников боевых действий и граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс АТО ветеран жилье
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