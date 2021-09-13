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В Кремле переживают: В Украине растет число людей, которые уже начинают ненавидеть Россию

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 09:33
В Кремле переживают: В Украине растет число людей, которые уже начинают ненавидеть Россию - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

В Кремле считают, что только сейчас, на восьмом году российской агрессии украинцы "начинают ненавидеть Россию". По поводу этого в эфире пропагандистского канала ОНТ в Беларуси посетовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Он заявил беларусам, что "мы с вами две разные страны, но все-таки единый народ", а затем пожаловался, что с украинским народом нет дружбы: "Сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной".

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Это, по мнению Пескова, "не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом, пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию".

Между тем, оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков и учат их ненавидеть Украину.

  • "Дружба" России с Украиной оборвалась в конце зимы 2014 года, когда армия РФ оккупировала Крым, а позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе.
  • После активной фазы 2014-2015 годов война перешла в позиционную с нерегулярными вспышками масштабных боев.
  • ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, около 3900 гражданских и свыше 5800 боевиков/оккупантов.
  • Только на прошедших выходных погибли трое военных, более 10 получили ранения.
  • На днях на захваченный Россией Донбасс приехал российский "православный миллиардер" – спонсор первых месяцев оккупации.

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Евгений Пилипенко
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