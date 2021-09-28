На Донбассе в зоне операции объединенных сил замечен ударный беспилотник Украины Bayraktar TB2. Об этом сообщает Милитарный.

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БПЛА вылетел из Николаевской области и направился в Донецкую область. Он пролетел недалеко от Волновахи, далее направился к Курахово.

По состоянию на 12:00 сегодня, 28 сентября, беспилотник еще находился в полете над Донецкой областью. Конечная точка его маршрута неизвестна.

Денис Юдин

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