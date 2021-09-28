На Донбассе в зоне операции объединенных сил замечен ударный беспилотник Украины Bayraktar TB2. Об этом сообщает Милитарный.
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БПЛА вылетел из Николаевской области и направился в Донецкую область. Он пролетел недалеко от Волновахи, далее направился к Курахово.
По состоянию на 12:00 сегодня, 28 сентября, беспилотник еще находился в полете над Донецкой областью. Конечная точка его маршрута неизвестна.
- В 2018 году состоялась первая сделка насчет закупки этих дронов для ВСУ.
- В июле 2021-го глава турецкой компании заявил, что украинские двигатели будут устанавливать на все их беспилотники. Вот дизайн нового Bayraktar с украинскими реактивными двигателями.
- Летом беспилотники на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами.
- Эскадрилья Bayraktaг вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря, уверен контр-адмирал ВМС.
- В 2021 – 2022 годах Минобороны планирует закупить два десятка Bayraktar TB2.
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